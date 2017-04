VIDEO - Gymnastique : la Française Coline Devillard sacrée championne d'Europe au saut

A 16 ans, la Française Coline Devillard a été sacrée championne d'Europe au saut samedi à Cluj (Roumanie). Une première médaille d'or européenne pour la gymnastique féminine tricolore depuis 2005.

Elle dispute ses premiers Championnats d'Europe. A 16 ans, Coline Devillard a remporté la médaille d'or avec un score de 14,466 points après deux très bons sauts. La Française a devancé la Britannique Elissa Downie (14,350), médaillée d'or au concours général vendredi et vice-championne d'Europe sortante au saut, et la Hongroise Boglarka Devai (14,316).

Le précédent titre européen pour la gymnastique française datait de 2013, avec Samir Aït Saïd aux anneaux. Pour la gym féminine, il faut remonter à 2005 pour trouver trace d'or européen : les Françaises avaient alors remporté trois finales, celles du concours général, des barres asymétriques et du sol.

Vault medalists! Well done @elliedownie , @colinedevillard and Boglarka Devai! #EChCluj2017 pic.twitter.com/aeG6WoUSnP