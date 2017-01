VIDEO - Handball : Avant les mondiaux, les Experts s'entraînent à Toulouse

Avant le championnat du monde de Handball qui se jouera en France du 11 au 29 janvier prochain, l'Equipe de France de Nikola Karabatic est en stage de préparation à Toulouse. Ce mercredi, les Experts se sont entraînés, en public, devant 1 000 spectateurs au Palais des Sports de Toulouse.

Pour se préparer aux Mondiaux 2017 qu'elle dispute à domicile et qui débutent le 11 janvier, l'Equipe de France de Handball est en stage à Toulouse toute la semaine, avec en point d'orgue, un match amical contre la Slovénie vendredi à 19h30. Ce mercredi, les Experts se sont entraînés pendant un peu moins de 2 heures devant 1000 supporteurs toulousains venus les encourager. Un entraînement retardé d'une trentaine de minute en raison d'un contrôle inopiné de l'AFLD (Agence française de lutte contre le dopage). Quatre de ses représentants se sont présentés au stade peu avant le début de la séance et a convoqué l'ensemble des 21 présents pour un contrôle urinaire et sanguin.

Pour la bande de "Titi" Omeyer, la compétition démarrera face au Brésil. Tenants du titre, les Bleus rêvent d'être sacrés sur leurs terres, comme l'avaient fait leurs aînés en 2001.