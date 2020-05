Depuis le début du confinement, nous avons eu à cœur de vous proposer un peu d'évasion en vous faisant redécouvrir notre département vu du ciel. Et pour ce dernier vol, c'est à bord d'un appareil extrêmement maniable que nous vous proposons d'embarquer.

VIDÉO - L'agglomération grenobloise et la vallée du Grésivaudan vues d'un hélico

Meylan et la plaine de Gières, vues depuis un hélicoptère

En ces temps compliqués, prendre un peu de hauteur fait du bien! Et en hélicoptère, c'est un expérience unique que nous vous proposons de vivre à nouveau. Suivez en vidéo et réécoutez ce baptême de l'air réalisé en mai 2019 depuis l'aérodrome du Versoud.

Frédérique Peyrusson est à la tête d'Hélisair, basée sur l'aérodrome du Versoud. Cette jeune société a été créée en 2010 à la suite d’un constat : il n’y avait aucune école de pilotage d’hélicoptère en Isère.

Frédérique Peyrusson dirige la société Hélisair sur l'aérodrome du Versoud © Radio France - Alain Salomon

« En avion, on survole les montagnes, en hélicoptère, on est dedans »

Frédérique Peyrusson est passionnée par l’aéronautique. Elle pilote des avions depuis de nombreuses années mais laisse le soin à son équipe d’encadrer les vols en hélicoptère, qui nécessitent un haut niveau de concentration. Florian, ancien instructeur de l’ALAT (école de pilotage de l’armée de terre française), très expérimenté avec plus de 6000 heures de vol est notre pilote.On découvre à ses côtés l’art du pilotage d’un hélicoptère depuis l'aérodrome du Versoud et nous survolons la vallée du Grésivaudan et la partie est de l’agglomération grenobloise.

Vol en hélicoptère - partie 1 Copier

Vol en hélicoptère - partie 2 Copier

Vol en hélicoptère - partie 3 Copier

Vol en hélicoptère - partie 4 Copier