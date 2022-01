VIDÉO - Landes : 36 points de suture au visage pour le surfeur landais Justin Bécret à Hawaï

Une grosse chute et 36 points de suture au visage. Le jeune surfeur professionnel landais Justin Bécret s'est blessé sur le spot de Pipeline à Hawaï ce mercredi. Il a posté la vidéo de sa vilaine chute et les photos de son visage ensanglanté sur Instagram.

Le jeune surfeur pro landais Justin Bécret est à Hawaï depuis quelque jours. Ce jeudi, il a posté sur Instagram une vidéo de lui sur le mythique spot de surf de Pipeline. Il chute la tête la première au tout début de sa vague, au moment où il se lève. Son visage vient frapper l'eau violemment.

36 points de suture

Le surfeur de Seignosse s'est vu poser 36 points de suture après sa chute. Il ne l'a pas confirmé mais on peut soupçonner qu'il a frappé le récif sous la surface de l'eau avec sa tête. Le récif de ce spot d'Hawaï a déjà fait des victimes par le passé. C'est sans doute ce qui a fait réagir ainsi la légende du surf mondial Kelly Slater qui a apporté son soutien au surfeur landais sur Instagram : "On dirait que tu as évité quelque chose de beaucoup plus grave. Tu ressembles toujours à un mannequin sur la dernière photo. Les filles adorent les cicatrices", lance Kelly Slater.

Le commentaire de soutien de Kelly Slater pour soutenir le surfeur landais. - Capture d'écran Instagram

Justin Bécret va devoir s'arrêter de surfer le temps que cette vilaine blessure cicatrise.