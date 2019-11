VIDEOS. Le 29ème marathon de La Rochelle en images

6 500 coureurs ont participé à la 29ème édition du marathon Serge Vigot de La Rochelle. Et à l'arrivée, un seul vainqueur. Le Kenyan Emmanuel Oliaulo, chez les hommes. La Kenyane Marion Kibor, chez les femmes.

La Rochelle, France

6 500 coureurs ont pris le départ de la 29ème édition du marathon Serge Vigot de La Rochelle ce dimanche. En tout, 11 000 personnes ont participé aux différentes épreuves, malgré la pluie.

Le record n'a pas été battu... à une minute près. Le Kenyan Emmanuel Oliaulo est arrivé largement en tête du 29ème marathon de La Rochelle, en 2 heures, 8 minutes et 22 secondes - le record est de 2 heures et 7 minutes. Déjà vainqueur en 2016, il a cette année établi le deuxième chrono de cette épreuve longue de plus de 42 km.

Du côté des femmes, la Kenyane Marion Kibor est arrivée seule en tête en 2 heures, 29 minutes et 56 secondes. C'est le second meilleur score féminin à La Rochelle.

Les premiers Français a être arrivés sont Pierre Urruty, en 2 heures, 28 minutes et 35 secondes. Et Nathalie Barriquand, en 2 heures, 48 minutes et 10 secondes. Elle est la première femme française à avoir franchi la ligne d'arrivée mais aussi la première Charentaise-Maritime ! Elle est licenciée du club de l'Union Sportive Aigrefeuille.