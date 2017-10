VIDÉO - Le 59e Critérium des Cévennes en chiffres

Annulée en 2016 pour cause de difficultès financières, la 59e édition du célèbre rallye démarre ce vendredi. Quelque 130 pilotes vont s'affronter pendant deux jours sur les routes cévenoles. Petite revue de détail en quelques chiffres.

Le Critérium des Cévennes est de retour les 27 et 28 octobre 2017 pour un parcours de plus de 550 kilomètres, situé à 90% dans le département du Gard, même si le départ et l'arrivée ont lieu à Montpellier et une spéciale à Brissac (Hérault).

Les 130 concurrents vont s'affronter lors de neuf spéciales, dont deux en nocturne, soit 180 kilomètres d'épreuves chronométrées.

Au programme, un rallye "moderne", inscrit au programme du championnat de France des rallyes et du Championnat de France Junior. Et, pour la première fois, un rallye de véhicules historiques de compétition, comptant pour la finale de la Coupe de France des rallyes VHC.

Plus de 100.000 spectateurs sont attendus pour cet événement majeur du sport automobile, annulé l'an dernier à trois mois du départ, en raison de soucis de trésorerie.

à lire aussi Le Critérium des Cévennes renaît de ses cendres