VIDÉO : Le boxeur viennois Georges Estatof est mort

Il a mené son dernier combat. L'ancien boxeur viennois Georges Estatof vient de mourir à l'âge de 84 ans. Très populaire dans les années 60, il avait notamment affronté le légendaire Sugar Ray Robinson à Lyon. Ses obsèques auront lieu ce jeudi 11 mai à Reventin-Vaugris.

Du courage... et du panache, Georges Estatof, né à Vienne en 1933, n'en manquait pas.Le boxeur a disputé une trentaine de combats professionnels entre 1955 et 1965. On retiendra notamment son duel face à une légende du Noble Art, Sugar Ray Robinson. Les deux hommes se sont affrontés le 10 novembre 1962 pour l'inauguration du Palais des Sports de Gerland, à Lyon. Ce jour-là, Estatof s'inclinait au sixième round.

Le pugiliste a ensuite mené une brillante carrière d'entraineur. Il a formé Albert Amatler, champion d'Europe poids-plume en 1977, ou encore Karim Medjani, champion de France en 1988. Karim Medjani qui avait fait une petite surprise à son mentor il y a tout juste un an. Il avait réunis les amis, anciens sparing-partners et anciens élèves de Georges Estatof au Café des Arts de Sainte-Colombe. Tous lui avaient fait une haie d'honneur. Une manière de le remercier pour tout ce qu'il avait apporté au Boxing Club de Vienne. Les obséques auront lieu ce jeudi 11 mai à 11 heures en l'église de Reventin-Vaugris.