VIDEO - Le Mosellan Harold Mayot retrouve les cours de son enfance après avoir remporté l'Open d'Australie

Marly, France

C'est un peu le grand écart effectué à une vitesse folle pour Harold Mayot. Ce samedi, le Mosellan remportait l'Open d'Australie juniors aux dépens de son compatriote Arthur Cazeaux. Ce dimanche, il prenait l'avion pour rentrer en France, à Paris. Et ce lundi, son grand-frère, Arthur, avait rejoint la capitale pour le ramener chez lui, à Marly. Et comme un symbole, ce mardi, il fêtait ses 18 ans sur le cours de son enfance, au TC Marly, là où il a frappé ses premières balles à l'âge de 4 ans et demi.

Au programme : environ deux heures d'entraînement avec son compatriote, l'Amiénois Constant Lestienne. Une session entamée par l'accueil chaleureux de son tout premier coach Gauthier Strauffer, qui a pris en charge Harold Mayot de ses débuts jusqu'à ses 11 ans et demi. "J'avais une photo chez moi, et ça m'a fait sourire parce qu'au tout début, je lui serrais la main, et lui ne dépassait pas le filet", ironise-t-il au moment d'évoquer ses souvenirs.

Je suis vraiment fier

Des bons moments partagés par le principal intéressé. "Toutes les heures passées sur le cours sont en train de remonter. Mais ce ne sont que des souvenirs positifs et je suis fier d'être là." Épaulé par sa famille, à commencer par sa maman Natacha et son grand-frère Arthur, le Marlien a pu se ressourcer un peu suite à l'euphorie de la semaine dernière. "J'en ai besoin après le mois que je viens de passer en Australie", poursuit-il.

De retour tous les 2 mois

La carrière de Harold Mayot grimpe en flèche. Conséquence pour Natacha, elle passe de plus en plus de temps séparée de son deuxième fils. A raison d'une visite tous les deux mois, elle profite au maximum à chaque retour de son champion. "J'admire bien sûr le joueur, mais je reste une mère qui aime son fils." Et cette fois, elle est heureuse de pouvoir souffler avec lui 18 bougies. "Cela faisait 6 ans qu'il n'était pas là pour son anniversaire, je suis heureuse."

La fête sera de courte durée. Harold Mayot quittera à nouveau la Moselle ce jeudi pour Paris. Il s'y entraînera avec son coach Thierry Tulasne jusqu'à dimanche avant de prendre la direction de Cherbourg pour le tournoi challenger la semaine prochaine (du 9 au 16 février).