VIDEO Le parcours du Tour Voile 2020

Le parcours de la 43e édition du Tour Voile a été dévoilé ce samedi 7 décembre, à l'occasion du Nautic à Paris. Un événement plus installé que jamais dans le calendrier, qui ne cesse de se renouveler pour que le spectacle soit plus que jamais au rendez-vous.

Ce sont 17 jours de compétition difficile et continue qui attendent les équipages du Tour Voile cette année, du 3 au 19 juillet. Avec cette année encore quelques nouveautés, un village et des animations toujours nombreuses pour le public qui pourra assister au plus près à la préparation des bateaux comme aux régates.

Le parcours

C’est à Dunkerque que sera donné le coup d’envoi de l'édition 2020, avec 2 journées de Stades Nautiques et un Raid Côtier le long des Dunes de Flandres. Les Teams mettront ensuite le cap vers la Normandie pour deux Actes. En Seine-Maritime tout d’abord, où Dieppe accueillera le Tour Voile pour la 29e fois ; puis à Barneville-Carteret dans la Manche. Un Acte particulier qui signera le grand retour de l’étape de ralliement qui avait tant manqué aux équipages. C’est donc pour la première fois à bord de leur Diam24od que ces derniers rejoindront la ville de l’Acte 4 : Erquy dans les Côtes d’Armor. Le marathon du grand ouest s’achèvera dans le Golfe du Morbihan, à Arzon.

Viendra ensuite le temps de rejoindre le lac de Serre-Ponçon dans le sud des Alpes pour un Acte inédit qui s’annonce grandiose, le premier de l’histoire du Tour Voile sur un plan d’eau intérieur. Enfin, le 7e et dernier Acte se jouera à Nice pour la 7e année consécutive.

Le parcours du Tour Voile 2020 -

Quelques nouveautés