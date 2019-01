VIDEO : Le patineur Adam Siao Him Fa va participer à ses premiers championnats d'Europe

Adam Siao Him Fa, ici à l'entraînement.

Poitiers, France

On en parle comme d'un prodige, la relève du patinage français... Adam Siao Him Fa, entraîné à Poitiers par l'ancien champion du monde Brian Joubert, va participer cette semaine à ses premiers championnats d'Europe à Minsk en Biélorussie. Du haut de ses 17 ans (il aura 18 ans le 31 janvier prochain), Adam va se jauger face aux meilleurs patineurs du continent.

Vice-champion de France, quatrième d'un grand prix junior à Vancouver au Canada, Adam entend poursuivre sa belle saison en Biélorussie. Et confirmer au plus haut niveau son extraordinaire potentiel. La compétition débute jeudi et se termine dimanche.