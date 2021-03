VIDEO - Le point incroyable qui s'est joué au Masters de badminton d'Orléans

L'Orléans Masters, deuxième étape du circuit international de badminton (BWF World Tour), s'est achevé dimanche au palais des sports d'Orléans. Il a été remporté par le français Toma Junior Popov. Mais on retient aussi un point incroyable, en 8èmes de finale, remporté par le français Brice Leverdez.

C'est une vidéo qui est largement partagée sur les réseaux sociaux en ce moment : on y voit deux joueurs de badminton en train de s'affronter lors de l'Orléans Masters, qui s'est déroulé la semaine dernière (à huis clos) au palais des sports d'Orléans (c'est une étape du circuit international, baptisé BWF Tour).

Le numéro un français de la discipline, Brice Leverdez, affronte l'indien Kiran George (21 ans) en huitièmes de finale jeudi 26 mars. Au tout début de la rencontre, le tricolore remporte un point incroyable alors qu'il était très mal embarqué dans l'échange : en grande difficulté, il plonge à trois reprises et parvient à chaque fois à renvoyer le volant de l'autre côte du filet, de justesse.

La défense incroyable de Brice Leverdez

A la fin du point, à genoux, près du "fil", Leverdez, à bout de force, ne se relève pas et n'a d'autre choix que de jouer en étant à terre : il renvoie le volant et remporte le point, qui aura duré 36 secondes.

C'est le point de l'année !"

Certes, l'adversaire indien "joue mal le coup", mais la défense du français est incroyable : "c'est le point du jour. Non, le point de l'année ! The point o the year !", s'enflamment les commentateurs de "Sport Tricolore".

Au final, Brice Leverdez remporte la partie en trois sets (21-15 / 14-21 / 21-19) et élimine son adversaire indien. Le français de 35 ans sera ensuite éliminé en quart de finale face au thaïlandais Kunlavut Vitidsarn.

C'est le français Toma Junior Popov (22 ans), grand espoir du badminton, qui s'est imposé dimanche en finale, en disposant facilement du danois Mads Christophersen.