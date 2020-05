VIDEO - Le sprinter savoyard Christophe Lemaitre se déconfine à Aix-les-Bains

Privé de JO et de championnats d'Europe cette saison en raison du Covid-19, Christophe Lemaitre se déconfine sur ses terres à Aix-les-Bains. En attendant la réouverture du stade Jacques Forestier, le sprinter savoyard s'entraîne sur la piste en herbe de l'hippodrome.

Malgré l'annonce choc du report des Jeux Olympiques de Tokyo, puis des championnats d'Europe qui devaient avoir lieu en France, Christophe Lemaitre n'a cessé de s'entraîner. Après deux mois de confinement qu'il confesse "ne pas avoir mal vécu", le sprinter savoyard enchaîne les séances sur la piste en herbe de l'hippodrome d'Aix-les-Bains, en attendant de retrouver la piste en tartan, la salle de musculation et les starting-blocks du stade Jacques Forestier toujours fermé.

Christophe Lemaitre a repris l'entrainement sur la piste en herbe de l'hippodrome d'Aix-les-Bains © Radio France - Nicolas Peronnet

Travail en côte

Pendant le confinement, le médaillé de bronze du 200 mètres des JO de Rio a fait avec les moyens du bord. "Du sprint sur route, de la musculation chez mon coach, des courses en côte à coté de chez lui" explique Christophe Lemaitre, "des choses que l'on a pas vraiment l'habitude de faire". Dès le premier jour du confinement, son entraîneur Thierry Tribondeau a adapté les équipements de musculation qu'il possède à domicile aux besoins du Savoyard de 29 ans.

Christophe Lemaitre a retrouvé ses camarades de club de l'ASA (Athlétique Sport Aixois) © Radio France - Nicolas Peronnet

Piste en herbe

Depuis le déconfinement, Christophe Lemaitre peut profiter de la piste d'athlétisme en herbe de l'hippodrome d'Aix-les-Bains, en attendant la réouverture du stade Jacques Forestier, soumise à autorisation préfectorale. Il y enchaîne les séances aux cotés de ses camarades de club de l'Athlétique Sport Aixois (ASA).

"Le sprint pur me manque". Christophe Lemaitre

"La piste en herbe est un outil formidable, ça prévient les traumatismes, on peut faire des footings et des sprints pieds nus, ce qui permet de renforcer le pied et la cheville. D'ailleurs on l'utilise régulièrement au printemps et à l'été" poursuit Christophe Lemaitre, "Ce qui me manque maintenant, c'est le travail de sprint pur, où on lâche les chevaux et on se donne à fond. J'ai envie de rechausser les pointes, pouvoir rentrer dans des starting-blocks et faire des départs".

Christophe Lemaitre sur la piste en herbe de l'hippodrome d'Aix-les-Bains © Radio France - Nicolas Peronnet

Des meetings en ligne de mire

Pour éviter la saison totalement blanche, le staff du sprinter savoyard travaille actuellement sur un calendrier de reprise de la compétition. "Apprendre que les Jeux Olympiques sont reportés alors que tout est organisé dans nos têtes depuis quatre ans, tout a volé en éclats et il fallait être prêt" explique son entraîneur Thierry Tribondeau, "il fallait un plan B et même un plan C, donc on s'est reporté sur d'éventuels meetings à venir en France et à l'étranger, avec la Diamond League et le World Athletic Tour. Il y aura on l'espère des meetings fin août et principalement en septembre et octobre dans le monde entier".