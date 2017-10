VIDEO - Les 4 étoiles de Pau : suivez les épreuves en direct

Les 4 étoiles de Pau se tiennent au Domaine de Sers jusqu'à ce dimanche 29 octobre. Le plus prestigieux concours équestre de France, avec la crème des cavaliers et chevaux en concours complet et en attelage. Vivez les épreuves en direct vidéo tout le week-end.

C'est la 27e édition des 4 étoiles de Pau qui s'est ouverte mercredi au Domaine de Sers. 93 cavaliers issus de 12 nations, plus de 40.000 spectateurs attendus, cinq jours d’épreuves de haut niveau : l'événement se tient jusqu'à dimanche.

Le clou du spectacle a lieu samedi avec le cross, épreuve la plus spectaculaire avec cette année un parcours en sens inverse, à partir de 13h15, suivi d'une soirée avec trois concerts.

Parmi les cavaliers présents : le Français tenant du titre Maxime Livio. Le concours se tient en revanche sans le double champion olympique, l'Allemand Michael Jung, qui a déclaré forfait ce vendredi matin.

Les 4 étoiles de Pau en direct vidéo

Les épreuves sont à vivre en direct vidéo grâce aux images des organisateurs.

Le programme

A vivre avec France Bleu Béarn

France Bleu Béarn vous fait vivre l'événement vendredi, samedi et dimanche. Pendant ces trois jours, nous accueillerons nos auditeurs et visiteurs sur notre stand à l’entrée du site, avec une émission en direct vendredi après-midi de 16h à 19h avec Ana Luciani, puis samedi et dimanche avec Patrice Benoit.

Dimanche, la table France Bleu Béarn accueillera au pied de la piste de saut d’obstacles des partenaires et des auditeurs.