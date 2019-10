VIDÉO - Les conseils de notre entraîneur avant les 5 km de "Tout Rennes Court"

Ce dimanche 13 octobre, l'événement "Tout Rennes court" fête sa 38e édition. Cette année encore, France Bleu Armorique et la sécurité routière vous propose de participer à une cours de cinq kilomètres dans la ville. Decouvrez nos conseils pour bien se préparer et réussir sa course.