VIDÉO - Mondial de pelote - Battitta Ducassou : "On se doit d'être au rendez-vous"

"On fait partie des meilleurs joueurs de notre discipline donc on se doit d’être au rendez-vous". Pour Battitta Ducassou, tenant du titre en main nue tête-à-tête en trinquet, la pression est présente à l'aube de ces championnats du monde. Avec l'équipe de France, il va croiser des adversaires qu'il connaît bien. Et notamment les Mexicains, éternels rivaux des Français en main nue. "Ils ont un côté coquin dans la cancha, ils sont piquants, eux ce qu'ils veulent, c’est gagner au bout, par tous les moyens."

Mais Battitta ne s'appesantit pas sur ces adversaires. Il se prépare depuis plusieurs mois pour le Mondial ce qui relève autant de l’entraînement (10 à 15 heures par semaine) que de la mise en condition mentale. À 31 ans, le pilotari d’Itxassou, qui est aussi chef d’entreprise à la ville, se connaît bien : "J’essaie d’apprendre à ne plus m’énerver" sourit-il au micro de France Bleu Pays Basque. "Je suis un joueur qui a beaucoup de sang, beaucoup de caractère. Ça fait ma force mais ça peut aussi faire ma faiblesse". En février dernier , Ducassou a décroché un sixième titre de champion de France en main nue tête-à-tête. Cela fait de lui le joueur le plus titré dans cette catégorie avec Manu Martiarena et avec le Cubain Agusti Waltary.

Son calendrier au Mondial de pelote basque de Biarritz

Toutes les parties se jouent au trinquet Berria d'Hasparren.

Groupe A: Brésil, France, Mexique. Groupe B: Cuba, Espagne, États-Unis

24 octobre à 14h contre le Mexique

25 octobre à 14h contre le Brésil

27 octobre à 14h et 15h demi-finales

28 octobre à 12h finale

Interview "txik txak"

Son trinquet préféré (qui n'est pas son trinquet de cœur), ses heures d'entraînement, son avis sur la battle short/pantalon sur la cancha : découvrez aussi l'interview "txik txak" de Battitta Ducassou.

