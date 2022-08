VIDÉO - À la découverte du boomerang et de ses caprices aux Mondiaux de Gradignan

Gradignan accueille depuis ce mercredi les 19èmes championnats du monde de boomerang. Des lanceurs venus de treize pays s'affrontent dans cette discipline mêlant physique, précision et mental pour domestiquer un objet volant à plus de 100km/h.

Ils viennent des Etats-Unis, la nation phare de la discipline, d'Inde, du Brésil ou d'Indonésie. Treize nations participent jusqu'au 25 août aux championnats du monde de boomerang au complexe de Moulerens en périphérie de Bordeaux.

Ce jeudi midi, Jérôme Royo passe le relais à son coéquipier et reprend son souffle après avoir terminé sa série de lancers au cœur de la cible. Ca fait 40 ans que cet Alésien pratique le boomerang en compétition et il se demande encore pourquoi il est devenu accroc.

"C'est le mot boomerang. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Une espèce de mystique de ce mot qui raisonnait en moi. Et puis avoir envie de fabriquer un objet qui fonctionne bien et ensuite le lancer correctement. Ca prend quelques années. Besoin de maturité, d'un peu de clairvoyance sur ce qu'on fait parce que c'est une activité assez frustrante. Elle vous remet à sa place."

Les compétiteurs ont beau fabriquer eux mêmes leur propres boomerangs pour les adapter à leur typologie de jet, répéter le geste des milliers de fois, la clé du succès c'est l'adaptation notamment au vent, pourtant mesuré en permanence, explique la Girondine Marie Appriou, championne du monde en titre.

Un ovni à maîtriser

"C'est la magie de ce sport. On s'entraîne beaucoup, on a des boomerangs qui sont adaptés à chacune des conditions mais c'est vrai que tout peut changer au dernier moment. C'est une adaptation du lanceur, c'est une adaptation au matériel. Moi je kiffe..."

Tenante du titre individuel, Marie Appriou dispute ses 6èmes championnats du monde. © Radio France - Arnaud Carré

Gérer tous les paramètres y compris celui de la fatigue et du stress de la compétition. En dehors des entraînements, Marie Appriou pratique le CrossFit pour maintenir son niveau de forme physique et éviter les blessures. Objectif : mettre tous les atouts de son côté et se concentrer sur l'essentiel. Appréhender les caprices d'un ovni d'une centaine de grammes qui tourne sur lui même à plus de 100km heure.

Le boomerang qui compte six disciplines en compétition est reconnu comme sport depuis 2012 mais reste confidentiel en France avec quelques centaines de licenciés. Pour le découvrir, rendez-vous au complexe de Moulerens où les championnats du monde se poursuivent jusqu'au 25 août. L'entrée est gratuite.