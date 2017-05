VIDEO - Tempête aux Mondiaux de Surf à Biarritz : les français survivent

Marquée par un soleil et des chaleurs torrides devant un public très nombreux, interrompue par la marée (très) haute rendant la compétition spectaculairement dangereuse, et terminée dans la tempête, la 7e journée des mondiaux a été riche en rebondissements. Les surfeurs français y survivent.

Tempête sur la Grande Plage de Biarritz pour terminer cette 7e journée des #ISAWorlds totalement folle pic.twitter.com/HA3opayDLM — tibo vincent (@tibovincent64) May 26, 2017

Dimitri Ouvré passe une "série de survie"

Il a eu très très chaud le premier français en lice ce vendredi dans le 3e tour des Mondiaux. Dimitri Ouvré se qualifie pour un rien, un souffle. Mais le surfeur de Saint-Barth a du attendre de longues minutes l'annonce de sa qualification, dans le froid, lui qui a encouragé ses coéquipiers toute la journée par plus de 35°C. Soulagement.

Dimitri Ouvré a eu toutes les peines du monde à se libérer dans des vagues rendues encore plus capricieuses par la tempête se levant en ce début de soirée, pour la reprise de la compétition après 4 heures d'interruption. Il sait qu'il devra faire beaucoup mieux samedi pour passer les tours suivants.

Très dur, des gros coefficients de marée, là c'est la tempête qui rentre, y a du vent, y a tout qui s'écroule donc c'est cool de passer c'est série un peu de survie. C'est top pour l'équipe et demain j'espère surfer dans des bonnes conditions et montrer mon surf

Dimitri Ouvré lors de sa série du 3e tour franchit de justesse aux championnats du monde à Biarritz - FFS - Antoine Justes

Les Français réalisent encore un sans faute ce vendredi, mais...

Plus tôt dans la journée, les 3 autres français en lice au 2e tour (Dimitri Ouvré s'étant qualifié pour le 3e tour dès mardi) ont remplit leur contrat. Mais ils ont connus des fortunes diverses sur ces petites vagues biarrotes très techniques. Le basco-landais Joan Duru, facile vainqueur de sa série avec un 14,84 et quelques jolies figures, pouvait afficher un sourire serein à sa sortie de l'eau.

Joan Duru (en jaune) qualifié pour le 3e tour des Championnats du Monde de Surf à Biarritz en remportant sa série © Radio France - Thibault Vincent

Son compère Vincent Duvignac avait lui le sourire soulagé. Le surfeur de Mimizan a bien failli passer à la trappe. Troisième et donc en position d'éliminé, il a réussi à sortir une vague magnifique notée 8.7 points (sur un maximum de 10) à 40 secondes de la fin pour remporter sa série. De quoi exulter et profiter pleinement de la foule des spectateurs

En revanche Jérémy Florès, dernier à surfer, avait le sourire crispé en sortant de l'eau. Il ne s'est d'ailleurs pas attardé sur la plage ni devant la presse, filant au pas de course regagner ses pénates. Un Jérémy Florès visiblement agacé par sa prestation. Le capitaine de l'équipe de France n'a pris que la deuxième place de sa série.

Deux des favoris au tapis

Mais le Réunionnais peut tout de même se satisfaire d'être sorti de ce piège dans de petites vagues, difficiles à lire, et se formant près du bord. D'autres n'ont pas eu le même sort. C'est le cas du Brésilien Ian Gouveia, éliminé au 3e tour dans la tempête, lui qui faisait figure, au même titre que Jérémy Florès et Joan Duru, de favoris. Avec les deux Français, il est le seul pensionnaire du circuit élite professionnel à avoir fait le déplacement à Biarritz. Quant à l'Argentin Leandro Usuna, champion du monde en titre après un premier sacre en 2014, il a lui été sorti dès le 2e tour.

Une compétition devenue dangereuse

Conditions difficiles en cette fin de vendredi. Conditions difficiles dans l'après-midi. Et pourtant le contraste est saisissant côté ciel. La tempête a remplacé les fortes chaleurs. Cette 7e journée avait jusque là des allures de mois d'août sur la Grande Plage.

De nombreux spectateurs et baigneurs sont venus suivre la compétition sous un soleil plomb et une chaleur torride, n'hésitant pas à mettre les pieds dans l'eau pour voir évoluer les surfeurs sur des vagues se cassant de plus en plus près du bord avec la marée montante. Une situation devenue dangereuse pour les compétiteurs, ce qui a conduit à l'interruption de la compétition entre 16h et 20h.

On arrête la compétition pour l'instant ! Mais la plage est toujours remplie ;) #ISAworlds pic.twitter.com/RQq7Tx7OTq — Fédé Française Surf (@SurfingFrance) May 26, 2017

Le Sénégal continue de mettre l'ambiance

Parmis les qualifiés pour le 3e tour, on notera la présence du Sénégalais Thierno Sambe, dernier représentant de son équipe encore en lice. Le jeune homme a été fêté par toute son équipe et des supporters de plus en plus nombreux, preuve de la popularité grimpante du Team Sénégal que l'on vous présentait ici même mardi.

VIDÉO - Le Sénégalais Thierno Sambe qualifié pour le 3e tour #ISAWorlds #Biarritz devant des supporters en délire pic.twitter.com/wHPqFi3NRz — tibo vincent (@tibovincent64) May 26, 2017

Le Basque Imanol Yeregui est toujours là

Dans la série de Joan Duru, le Basque Imanol Yeregui qui concoure sous le drapeau de l'Espagne - la Fédération d'Euskadi n'ayant pas eu le droit de s'inscrire sous ses propres couleurs - a également réussi à se qualifier pour le tour suivant. Il se retrouvera justement dans l'eau en compagnie de Thierno Sambe.

La compétition interrompue peu après 21h ce vendredi devrait reprendre à 8h30, avec la 9e série du 3e tour. Si le timing est respecté, Vincent Duvignac le premier français au programme devrait surfer à 9h, Joan Duru à 9h30 et Jérémy Florès à 10h15