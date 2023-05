VIDÉO - "Un moment magique", 1.000 motards ont paradé au Mans pour fêter le 1.000e Grand Prix de moto

1.000 motos pour le 1.000e Grand Prix de moto qui aura lieu du 12 au 14 mai au Mans (Sarthe). Pour célébrer ce cap, une parade festive était organisée ce mercredi 10 mai dans la ville. Les grands pilotes français Fabio Quartararo et Johann Zarco ont mené le cortège. "Un rêve" pour la plupart des participants qui ont commencé à se rassembler vers 13h30 sur la place du jet d'eau, au pied de la cathédrale".

"Je suis comme une gamine. Je fais de la moto depuis que je suis née et on va côtoyer des pilotes qu'on ne voit qu'à la télé", se réjouit Tifanny. Elle est venue partager ce moment avec son père. "C'est mon papa qui m'a transmis la passion de la moto et d'être là aujourd'hui avec lui pour vivre ce rêve, c'est merveilleux", confie-t-elle émue. Son père William n'a pas réussi non plus à contenir ses larmes. "On passe un super moment, on est des passionnés. Puis, j'habite à 12 kilomètres du circuit, mais je n'ai jamais roulé dessus avec ma moto".

Magalie, elle est venue avec un groupe d'amie. Cette motarde de 56 ans qui n'a raté "aucun Grand Prix depuis 15 ans" parvient difficilement à cacher son excitation. "Là, tout de suite, plus rien n'existe, il n'y plus que la moto qui compte".

"On l'impression d'être la reine Elizabeth"

Les pilotes – très attendus – sont arrivés vers 14h45. Ils ont été vivement applaudis par la foule. "On a l'impression d'être la reine Elizabeth, c'est agréable de voir la foule qui crie. C'est beau", a réagi sur scène Johann Zarco. Cette parade est "une très belle initiative, ça fait très plaisir. Je pense que c'est la première fois que je pose une moto GP sur la route avec autant de motos. Ça fait plaisir de voir le public français ici", a poursuivi Fabio Quartararo.

Après avoir signé quelques autographes, les pilotes se sont dirigés vers leurs motos. Les amateurs en ont fait de même.

Le cortège – qui s'étirait sur plusieurs centaines de mètres – a quitté la place du jet d'eau vers 15h sous les regards émerveillés des badauds. "Il y avait beaucoup de monde alors qu'il pleuvait. On a été applaudis par des jeunes, des personnes âgées, des enfants ... Ils nous ont fait coucou. C'est une émotion indescriptible", raconte Alexis.

Le défilé a longé les quais en direction de la gare en passant donc par le boulevard Demorieux. Les motards ont ensuite emprunté la rocade sud pour rejoindre la rue Laigné qui les a menés jusqu'au circuit Bugatti.

Françoise et Jean-Noël ont permis à France Bleu Maine de vivre cette parade de l'intérieur. Le couple a profité de chaque seconde de l'événement. "Je suis super contente d'assister à ce super spectacle. J'ai été opérée récemment du cancer du sein et là, c'est la guérison".

Françoise et Jean-Noël ont permis à France Bleu Maine de vivre cette parade de motards de l'intérieur.

Moment très attendu, les motards ont pu faire un tour du célèbre circuit Bugatti. Les moteurs ont grondé, certains ont tenté quelques coups d'accélération. Jean-Noël a beaucoup apprécié, mais il aurait qu'il y ait un peu plus de distances entre les motos "pour pouvoir se défouler un peu". La vitesse était limitée sur le circuit.

Un drone a immortilisé ce "rêve", pour reprendre le terme de nombreux participants.