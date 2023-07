Paris 2024 : "Il me fallait un objectif pour survivre", portrait de Pauline Déroulède, athlète paralympique

À un an des Jeux olympiques de Paris, France Bleu fait le portrait de Pauline Déroulède, 32 ans, numéro 1 française de tennis fauteuil. La jeune femme, désignée marraine de France Bleu Paris dans le cadre de ces Jeux à Paris, est sélectionnée pour participer aux Jeux paralympiques en 2024. Un défi qu'elle s'est lancé juste après un terrible accident de la route en 2018, dans lequel elle a perdu sa jambe, et alors qu'elle n'était pas sportive professionnelle. "Il me fallait un objectif fort pour survivre", explique-t-elle.

ⓘ Publicité

Actuellement 15e du classement mondial, Pauline s'est reconstruite grâce au sport et vise une médaille aux Jeux. Elle veut aussi faire passer un message : "Malgré, ou plutôt avec, un handicap, on peut pratiquer une activité sportive, on peut être heureux, mais pour ça il faut rendre certains lieux beaucoup plus accessibles qu'ils ne le sont déjà. Il faut qu'il y ait un 'après' Jeux".