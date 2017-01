VIDEOS - Patinage artistique : les Français Papadakis et Cizeron sacrés champions d'Europe pour la 3e fois

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions d'Europe de danse sur glace pour la troisième année consécutive, samedi à Ostrava en République tchèque.

Ils restent le roi et la reine de la glace. Les patineurs français (189,67 points), également doubles champions du monde en titre, ont devancé à l'issue du programme libre les Italiens Anna Cappellini et Luca Lanotte (186,64), suivis des Russes Ekaterina Bobrova et Dmitri Soloviev (186,56).

VIDEO. Le programme libre des Français.

Troisièmes après le programme court

Les Français étaient troisièmes après le programme court. A deux mois des Mondiaux d'Helsinki (29 mars-2 avril) et à un an des jeux Olympiques de Pyeongchang (Corée du Sud), Papadakis (21 ans) et Cizeron (22 ans) réaffirment leur suprématie européenne. Et renouent avec la victoire après avoir connu deux défaites d'affilée fin 2016, leurs premières depuis deux ans.

VIDEO. Le programme court des Français.