VIDÉO - Pelote basque : un duel entre deux générations, une finale de rêve au Gant d'or à Biarritz

Ils en ont rêvé quand ils étaient gamins : les frères Gorka et Johan Sorozabal vont disputer ce mercredi soir la finale du Gant d'or au Jai Alai d'Aguiléra à Biarritz face à deux figures de la cesta punta. Cette finale conclut deux mois de compétition qui opposent les meilleurs puntistes du monde. Les frères Sorozabal, la vingtaine, formés à Biarritz où ils ont grandi, possèdent aussi la nationalité américaine et ils ont joué aux États-Unis durant quelques saisons. En face d'eux, des pilotari en fin de carrière, Iñaki Goikoetxea "Goiko" et Imanol Lopez, des légendes des frontons, qui ont fait les belles heures de la cesta punta de Floride. Deux générations qui se croisent, une querelle des anciens et des modernes, une chistéra à la main.

