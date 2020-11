VIDÉO - Pelote : la finale du tournoi Eskulari Pro à Villefranque entre Baptiste Ducassou et Peio Guichandut

Une finale de pelote à main nue, jouée à huis-clos, c'est du jamais-vu. Les deux joueurs de pelote vont donc expérimenter ce drôle de sentiment ce samedi matin à Villefranque. Dans une finale inattendue mais très prometteuse, Peio Guichandut sera opposé à Baptiste Ducassou.

Ce sera un remake de la finale du championnat de France de main nue en tête à tête jouée en mars dernier au Trinquet Moderne. A l'époque, l'itsasuar l'avait emporté à l'issue d'une partie particulièrement disputée : 40 à 32. Peio Guichandut, arrive cette fois sur la cancha avec un peu plus de confiance et sur la lancée de sa victoire en demi face à Peio Larralde, un des meilleurs joueurs de main nue du circuit : "tout le monde sait que je suis outsider donc je n'ai aucune pression particulière. Je suis concentré sur la stratégie qu'on a mis en place avec mon entraîneur mais c'est tout, je n'ai pas appréhension, juste de l'excitation à l'idée de disputer cette finale. Je n'ai jamais gagné contre Baptiste, je sais que ce ne sera pas évident de le mettre en difficulté, déjà pour commencer il ne faudra pas prendre trop de buts".

Cette finale entre Baptiste Ducassou et Peio Guichandut se jouera à partir de 11h. Juste avant, pour la troisième place de ce tournoi Eskulari Pro, Peio Larralde affrontera Ximun Lambert. Début des hostilités à 10h. Parties retransmises en direct et en vidéo par France 3 Noa et Kanaldude ce samedi à partir de 10h (voir la vidéo ci-dessous).

Réaction et analyses de ces parties ce dimanche à 07h50 dans "Pumpaka" le RDV de la pelote basque avec Ainhoa Altuna et Charlotte Dalmont.