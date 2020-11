VIDÉO - Pelote : suivez en direct les quarts de finale du tournoi Eskulari Pro à Villefranque

Hormis quelques défis et quelques parties amicales, c'est le seul tournoi qui n'a pas été annulé en ce mois de novembre. La deuxième édition de l'Eskulari Pro débute ce samedi à Villefranque. Les parties de main nue, en tête à tête, se joueront dans un trinquet totalement vide à cause du huis-clos sanitaire imposé par le confinement. Mais elles seront retransmises en direct et en vidéo sur Kanaldude ce samedi.

Dans la première opposition, à partir de 10h, Mathieu Ospital affrontera Peio Guichandut pour une place en demi-finale face à Peio Larralde. Puis, en suivant, Mickaël Darmendrail affrontera Ximun Lambert qui avait été finaliste l'an dernier. Le vainqueur de cette partie affrontera Baptiste Ducassou, le tenant du titre au tour suivant.

Les demi-finales sont prévues le samedi 21 novembre. La finale se jouera quant à elle le samedi 28 novembre, à 11h.