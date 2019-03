VIDEO/PHOTOS : Le rallye de Franche-Comté démarre en trombe

Territoire de Belfort, France

Ça va "ronfler" sur les routes du pays sous-vosgien !! Avec le 38è rallye automobile de Franche-Comté qui se déroule tout ce weekend sur les routes du nord du Territoire de Belfort. Il y a huit épreuves chronométrées réparties sur deux jours dont la toute première a eu lieu ce samedi après-midi à Cravanche avec la montée du Salbert. Ce prologue est une nouveauté dans ce rallye 2019.

L'événement a attiré de nombreux spectateurs, tous passionnés de belles mécaniques. France Bleu Belfort-Montbéliard s'est rendue sur place, devant le parcours de santé Vita où était donné le départ de cette spéciale tout en montée. Voici en quelques photos et vidéos un aperçu visuel (et sonore !) de l'ambiance.

Démarrage pied au plancher ! © Radio France - Hervé Blanchard

Et un nouveau départ, attachez votre ceinture, c'est parti !

De nombreux passionnés ont assisté à cette première spéciale dans la montée du Salbert. Beaucoup avaient opté pour la ligne de départ comme Noël et Jean-Pierre avec une vue imprenable.

En fin connaisseurs, Noël et Jean-Pierre se sont installés aux premières loges © Radio France - Hervé Blanchard

Ludovic Jeudy et Pascale Augier ont remporté le prologue du Salbert avec leur Peugeot 205. Le 38è rallye automobile de Franche-Comté se poursuit et se finit ce dimanche 17 mars 2019 avec 7 spéciales au menu de la cinquantaine de pilotes engagés. Trois épreuves chronométrées partiront de Grosmagny et quatre d'Etueffont, via Rougemont-le-Château. Les prix seront décernés en fin d'après-midi à la MIEL d'Offemont.

