Les deux tennismen stars Rafael Nadal et Roger Federer se sont passés un coup de fil vidéo, relayé par le Twitter ATP Tour. Un échange d'une dizaine de minutes où ils confient leur envie de retourner sur les courts et où les deux champions se taquinent sur la future reprise des compétitions.

VIDÉO - Quand Roger Federer et Rafael Nadal se taquinent en visio pendant le confinement

Rafael Nadal et Roger Federer se sont passés un petit coup de fil en visio.

C'est un duel inhabituel qu'ont offert Rafael Nadal et Roger Federer aux internautes ce lundi 20 avril. Une discussion en live d'une dizaine de minutes sur le compte Instagram du tennisman espagnol, à revoir sur le Twitter ATP Tour. L'occasion pour ces deux sportifs, amis dans la vie, de prendre des nouvelles et de se taquiner avant la reprise des compétitions. L'Espagnol et le Suisse n'ont pas pu se mesurer l'un à l'autre depuis leur demi-finale à Wimbledon il y a neuf mois.

Piques de sportifs

Le live, suivi par près de 57.000 spectateurs sur Instagram a eu du mal à démarrer. Rafael Nadal a du s'y reprendre à plusieurs fois avant de lancer la diffusion et pouvoir accueillir son ami Roger : "Est-ce qu'on y est ? On a réussi ? On est trop vieux pour ces trucs là". Le deux sportifs peuvent enfin commencer leur live après un bon rire de soulagement.

Rafael Nadal en a profité pour prendre des nouvelles de la blessure de Federer, une blessure au genou qui l'aurait empêché de participer à Roland-Garros. "Lors des six premières semaines après l’opération, les progrès ont été rapides. [...] vu la situation actuelle, j’ai plein de temps, pas besoin de précipiter les choses." explique Roger Federer.

Roger Federer en profite aussi pour demander à Rafael Nadal depuis quand il n'a pas joué au tennis :