VIDEO - Quels sports reprendre à partir du 11 mai ?

Le déconfinement permet d'envisager la reprise du sport. Mais pas tout le sport. Certains impliquant des contacts vont très logiquement rester interdits. On fait le point.

"On va refaire du sport !!!" Si les cris de joie se multiplient à l'annonce du déconfinement, il faut tempérer notre enthousiasme car OUI on va pouvoir refaire du sport, mais NON on ne pourra pas -dans un premier temps- pratiquer tous les sports. Et pour faire simple c'est le sport INDIVIDUEL qui sera permis. Et sous certaines conditions. Dont certaines permettant quelques sports collectifs. Exemple :

Le tennis ?

A priori on est assez loin les uns des autres pour ne rien risquer. Et cette logique est parfaitement appliquée puisque la fédération française de Tennis a réussi à faire entendre ses arguments, et vous pourrez bien taper la balle jaune. Tennis et paratennis. Attention : pas de compétition, et pas en double non plus, distances de sécurité oblige. Enfin, et c'est valable pour tous les sports, la pratique du tennis n'est autorisée qu'en extérieur.

La pétanque ?

Ca pourrait sembler compliqué, la pétanque est un sport collectif ou individuel ? Peut-on jouer en respectant les distances de sécurité ? La fédération française de pétanque et de jeu provençal planche sur le sujet et attends la réponse du ministère des sports. Soyons confiants.

Vos questions ?

Posez vos questions à Romain Amalric au 05.34.43.31.31 en direct sur France Bleu Occitanie du lundi au vendredi entre 7h et 8h30.