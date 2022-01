VIDEO - Rallye de Monte-Carlo 2002 : le résumé de la deuxième journée

Un Sébastien Loeb magistral, le niçois Eric Camilli malheureux et des conditions météorologiques magnifiques mais piégeuses : cette deuxième journée du Monte-Carlo 2022 n'a pas déçu.

Il y avait un grand point d'interrogation sur son niveau : à 47 ans, et après quasiment un an et demi sans participer à un rallye, que pouvait montrer Sébastien Loeb sur le Monte-Carlo quelques jours seulement après un Dakar forcément fatiguant ? La légende de la discipline a vite mis fin aux doutes ce vendredi.

Il a écrasé la concurrence dès la première spéciale pour refaire son retard sur un autre Sébastien légendaire, Ogier celui-là. l'alsacien prend donc la tête du classement général avec quasiment 10 secondes d'avance sur le champion du monde en titre. Rien de définitif, mais juste de quoi rassurer tout le monde : un champion reste un champion.

Eric Camilli malheureux

Le niçois Eric Camilli, lui, a eu moins de réussite.

En tête dans la catégorie WRC2, le vainqueur du Monte-Carlo à ce niveau en 2019 a mal négocié un virage rendu glissant par le givre. Il a bien tenté de réparer à Entrevaux, mais les dégâts étaient trop importants.

Il faut dire que le piège était presque parfait. Un temps très sec et ensoleillé sur de l'asphalte globalement sans difficultés, mais juste ce qu'il faut de givre à peine visible ici ou là pour corser l'affaire. C'est là que les 47 ans d'un Sébastien Loeb, et son coup d'œil légendaire, ont peut-être fait la différence.

Malgré tout, le tandem Camilly/Roche se battront jusqu'au bout et s'acharneront à trouver une solution...

Un rallye Monte-Carlo qui s'arrête brutalement pour Éric et son co-équipier, Yannick Roche...mais ils ont déjà en tête la suite de la saison.

En résumé...

Un journée riche en rebondissements, avec le duel Sébastien Loeb (Ford) qui passe devant Sébastien Ogier (Toyota). Un Sébastien Loeb qui, à 47 ans, a remporté quatre des six épreuves spéciales du jour, et qui n’avait pas disputé de rallye en WRC depuis 16 mois!

De là à ce qu'il devienne le pilote le plus âgé de l’histoire à remporter un rallye de championnat du monde. À suivre donc !