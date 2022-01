VIDEO - Rallye Monte Carlo : abandon du niçois Eric Camilli

Il rêvait d'une deuxième victoire sur le Monte Carlo en WRC2 après celle d'il y a deux ans, ce ne sera pas pour cette année. Le niçois Eric Camilli a été victime du givre sur la spéciale entre Val-de-Chavagne et Entrevaux. Sa voiture a heurté un rocher, il a pu la ramener péniblement jusqu'à Entrevaux dans un bruit de casserole et avec une roue qui ne tournait plus rond. Après 20 minutes de mécanique sur le bas-côté, lui et con copilote Yannick Roche ont dû se rendre à l'évidence, et abandonner.

Pivot cassé, espoirs envolés © Radio France - Kévin Blondelle

Il luttait pour les premières places

Cruel dénouement pour Eric Camili, qui nous confiait justement cette semaine sur France Bleu Azur se méfier du verglas et du givre, sur des routes globalement sèches mais qui pouvait glisser en début et en fin de journée. Il aura fallu d'une toute petite incartade pour dire aurevoir à ses espoirs. Déception évidente, mais focus déjà sur la suite de la saison pour le niçois qui rêve de retrouver une place en WRC.