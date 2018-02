Le 4ème duathlon de Périgueux s'est couru ce dimanche après-midi. Antoine Méchin (Saintes Triathlon) a été le plus rapide en bouclant l'épreuve en 52 minutes et 6 secondes. Revivez les meilleurs moments de ce duathlon en vidéo !

Périgueux, France

Près de 150 athlètes ont participé au sprint masculin dans le cadre de la 4ème édition du duathlon de Périgueux ce dimanche après-midi. Au programme : 5 km de course à pied, 20 km de vélo et à nouveau 2,5 km de course à pied. Le champion du monde amateur de triathlon, Antoine Méchin (Saintes Triathlon) a été le plus rapide, en 52 minutes et 6 secondes. Christophe Palomo, le premier Périgourdin, finit 11ème en 54 minutes et 8 secondes.

Revivez la course en vidéo

Sprint masculin : le classement