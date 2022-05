VIDÉO -"On s'entretient mutuellement": Jean-Pierre et Micheline, 82 ans, bouclent le semi-marathon de Poitiers

Jean-Pierre et Micheline, 82 ans et originaires de Nouaillé-Maupertuis, ont bouclé les 21 km en un peu plus de 2h30.

Ils ont fière allure tous les deux, main dans la main au moment de passer la ligne d'arrivée du semi-marathon de Poitiers-Futuroscope. Mais Jean-Pierre et Micheline, venus de Nouaillé-Maupertuis et âgés de 82 ans, n'ont même pas l'air essoufflés. "Je suis très contente parce que je ne pensais pas le faire", avoue Micheline. "J'ai juste mal aux pieds mais autrement, je suis bien !" Le couple d'octogénaire boucle les 21,1 km en un peu plus de 2h30.

C'est à peu près le temps qu'a mis Mathieu Leroux, mais pour faire le marathon ! Il est arrivé premier de la course, de retour après deux annulations à cause du Covid-19. Environ 2.500 coureurs y ont participé dimanche 29 mai, soit plus d'un millier de moins qu'en 2019. Ils se sont élancés de la place du Maréchal Leclerc, à Poitiers, jusqu'au boulevard Louis Braille, à Chasseneuil-du-Poitou.

Donner envie aux petits-enfants

Depuis leur premier marathon à 60 ans, Jean-Pierre et Micheline gardent le même entrainement. "À Nouaillé, on a un terrain assez grand donc on l'entretient. Ça nous fait bouger !", continue Micheline. "On a aussi plein d'amis qui courent donc on court toujours un peu, mais sans se mettre la pression."

Quand il y en a trop, de la pression, c'est leur relation et leurs 62 ans de mariage qui permettent de tenir. "Si j'étais une femme seule, je ne pense pas que j'aurais eu le courage", confie la retraitée poitevine. "On s'entretient mutuellement", complète son mari, Jean-Pierre. "L'un peut avoir envie de courir, l'autre pas vraiment donc on l'entraine." Ils ont même entrainé dans la course à pied certains de leurs petits-enfants. "Ils se sont mis à courir aussi parce qu'ils nous voyaient", affirme Micheline. "Quand ils étaient petits et qu'on faisait les 10 et 20 kilomètres de Poitiers, ils étaient vers la place du marche à crier 'allez mamie !'"

Le couple de retraités n'est pas près de s'arrêter. Ils n'envisagent plus de faire des marathons, mais plutôt des petites courses de cinq à quinze kilomètres.