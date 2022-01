VIDÉO - Sébastien Loeb termine deuxième du Dakar 2022

Sébastien Loeb termine ce vendredi deuxième du Dakar 2022 dans le désert d'Arabie Saoudite après la 12e et dernière étape. C'est le Qatarien Nasser-al-Attiyah qui remporte le rallye-raid en auto. Vainqueur du prologue et d'une étape, il devance l'Alsacien de 27 minutes et 46 secondes.

On s'est battu jusqu'au bout

Le pilote alsacien réagi à cette deuxième place dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux : "On a eu une belle bagarre, c'était vraiment sympa. On s'est battu jusqu'au bout, on ne peut pas se reprocher grand chose, on a fait un beau rallye. Deuxième ce n'est pas si mal et on fera mieux la prochaine fois !"

