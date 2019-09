VIDÉO - Plongez avec l'apnéiste Guillaume Néry à 100 mètres de profondeur

View this post on Instagram

FR: C’est avec une grande tristesse que je vous annonce le retrait de ma participation aux championnats du monde d’apnée AIDA qui se déroulent en ce moment même à @villefranchesurmer . Pour des raisons personnelles, je ne suis pas en état physique et psychologique de plonger en grande profondeur. Je tiens à féliciter mes amis de l’équipe AIDA France qui réalisent un parcours exceptionnel depuis le début de l’épreuve. Je voudrais remercier tous mes amis du @cipafreediving avec qui nous avons vécu une belle aventure d’équipe pour cette préparation ainsi que mes partenaires pour leur soutien sans faille @panerai @cressi1946 @oleg_pudov @jeanchabaud @octopus_freediving A très bientôt pour de nouvelles aventures! 📷 by @an.maury EN: It is with great sadness that I announce my withdrawal from the AIDA World Championships currently taking place in @villefranchesurmer. For personal reasons I am currently not in the mental or physical shape required for such deep diving. I really want to congratulate my friends in the French team who are doing an exceptional job since the beginning of the competition. Also, I would like to thank all my friends at @cipafreediving with whom we enjoyed a great friendship throughout the preparation for this competition as well as all my partners for their uncompromising support@panerai @cressi1946 @oleg_pudov @jeanchabaud @octopus_freediving Back to you soon for new adventures! 📷 by @an.maury