Vidéo - Surf : Hossegor se prépare au Quik Pro où Jérémy Florès ne défendra pas son titre

La World Surf League, l'organisateur des compétitions mondiales de surf, vient de publier les vidéos de présentation du Quik et Roxy Pro d'Hossegor. La principale compétition de surf en France fait son retour sur la côte Sud landaise après la pause imposée par la pandémie en 2020.

Les structures s'installent depuis déjà plusieurs jours sur la plage des Culs Nus d'Hossegor où se tiendra la compétition à partir du 16 octobre, date du début de la période d'attente. Première information, Jérémy Florès, dernier vainqueur de la compétition masculine, sera bien à Hossegor mais il ne participera pas à la compétition nous a confirmé son sponsor.

Le surfeur réunionnais qui a annoncé la fin de sa carrière en compétition il y a quelques mois ne défendra pas son titre sur le spot landais. Il sera donc le seul, le premier et l'unique Français à avoir gagner à Hossegor, du moins dans le format précédent. La WSL a en effet réformé ses compétitions et Hossegor a été rétrogradée dans une sorte de deuxième division qualificative pour l'élite.

Pour les fans de Jérémy Florès, cochez tout de même la date du samedi 16 octobre. Un événement lui sera consacré sur la plage des Culs Nus à 16 heures intitulé : "Expression, Session Jérémy Florès Family and friends". Pour faire simple, il va aller s'amuser avec ses amis dans les vagues du site de la compétition.

La liste des surfeurs et surfeuses engagés

LLa WSL a publié la liste des surfeurs et surfeuses qui s'affronteront pour cette étape d'Hossegor des Challenger Series. On espère que les andais réussiront à briller puisque seront présents : Joan Duru, Marc Lacomare et Marco Mignot. Liste complète ici.

Chez les filles il y aura Johanne Defay, Pauline Ado ou Maud Le Car. Liste complète ici.

Vidéo de présentation

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Notez qu'Hossegor accueillera également, quelques jours plus tôt, la finale de l'Open de France de shortboard les 11 et 12 octobre. 16 hommes 12 femmes vont s'affronter.