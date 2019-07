VIDEO - Tour Voile à Fécamp, le premier doublé du Tour 2019

Stevie Morrison, Abdul Al Mashari et Quentin Ponroy ont une étonnante capacité à rebondir. Après leur abandon hier dans le Raid Côtier, ils ont remporté ce mardi les Stades Nautiques de Fécamp et réalisé le premier doublé du Tour Voile 2019.

Fécamp, France

La jolie plage de Fécamp est un spot parfaitement adapté aux Stades Nautiques. Pentue, elle offre un promontoire pour admirer les régates du Tour Voile, dont les bouées sont mouillées tout proche du rivage, au plus près de l’action. Vent de Nord-Est d’une dizaine de noeuds, grand soleil, mer plate, cadre et couleurs magnifiques : profitant de conditions très agréables, les spectateurs sont venus en nombre garnir ces tribunes naturelles.

- Jean-Marie Lot / ASO

Très chère finale

Les huit places pour la Finale ont encore été convoitées. C’est passé pour les quatre premiers du Classement Général : Team Beijaflore, Cheminées Poujoulat, Team Réseau Ixio - Toulon Provence Méditerranée et Golfe du Morbihan Breizh Cola (Riwan Perron). Les jeunes du Team Ocewood #Waterfamily (Simon Bertheau) et les amateurs de CER - Ville de Genève (Victor Casas) ont confirmé leur très bon début de Tour en se qualifiant pour la troisième fois en Finale. Les hommes de Gregory Lemarchal Les Sables d’Olonne (Emeric Dary) ont aussi décroché brillamment leur ticket au lendemain de leur formidable Raid Côtier. Récompensés par le Prix Antargaz de la Combativité pour l’Acte 2, ils dominent ce soir le classement Amateur et sont 5e au Général.

Renaissances Services, équipage à réaction ! Egalement en Finale, le team omanais de Renaissance Services n’a pas pris le meilleur départ lors de cette course décisive mais grâce à une bonne option en tout début de course, il s’est emparé des commandes de la flotte et a résisté jusqu’au bout. Après leur grosse déception d’hier, suite à l’abandon dans le Raid Côtier, Stevie Morrison, Abdul Al Mashari et Quentin Ponroy ont réagi de la meilleure des manières. Ils sont les premiers à remporter deux journées dans le Tour Voile 2019.

Match à trois, jusqu’à Nice ?

Derrière Renaissance Services, le match a été rude entre les trois leaders du Classement Général. Cheminées Poujoulat a arraché la 2e place. Bien parti pour compléter le podium, Team Beijaflore a écopé d’une pénalité et perdu une place, au profit de Team Réseau Ixio - Toulon Provence Méditerranée, toujours à l’affût des bonnes opportunités. Après deux Actes et cinq jours de course, ces trois équipages se tiennent en à peine quatre points ! Ce match à trois pourrait durer un bon moment, sachant que d’autres teams comptent bien se mêler à la bagarre.