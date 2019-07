VIDEO - Tour Voile, Ça se resserre aux Sables-d'Olonne

Stevie Morrison, Abdul Rahman Al Mashari et Quentin Ponroy ont réalisé ce dimanche le premier triplé du Tour Voile 2019, en remportant les Stades Nautiques des Sables d’Olonne devant le surprenant équipage amateur CER - Ville de Genève.

Les Sables-d'Olonne, France

La dernière journée avant la Méditerranée a été animée ! Réunissant les huit meilleurs équipages des phases de qualification, la Finale s’est disputée dans un vent de terre capricieux et piégeux, favorisant les retournements de situation… Voici les enseignements des Stades Nautiques des Sables d’Olonne.

La passe de trois pour Renaissance Services

Au terme d’une Finale un peu folle, l’équipage de Stevie Morrison a décroché sa troisième victoire en Stades Nautiques après celles arrachées à Dunkerque puis à Fécamp. C’est le premier équipage à réaliser le triplé cette année. Malheureusement, ce team omanais a manqué de régularité et laissé filé le trio de tête au Général. Mais Stevie Morrison, Abdul Rahman Al Mashari et Quentin Ponroy resteront jusqu’au bout de sérieux clients.

- Jean-Marie LIOT / ASO

Resserrement tout en haut du classement

Pas de faux pas pour les trois leaders du Tour en qualifications. Team Beijaflore (skipper : Valentin Bellet), Cheminées Poujoulat (Robin Follin) et Team Réseau Ixio - Toulon Provence Méditerranée (Tim Mourniac) ont une nouvelle fois été au rendez-vous de la Finale. Dans cette ultime course, ce sont Robin Follin, Gaulthier Germain et Antoine Rucard (Cheminées Poujoulat) qui s’en sont le mieux sortis, décrochant la 3e place. Ixio a dû se contenter de la 6e place et Beijaflore de la 7e (le moins bon résultat de cet équipage depuis le début du Tour). A l’issue de l’Acte 4, Beijaflore n’a plus que 2 points d’avance sur Poujoulat, et 10 sur Ixio.

CER - Ville de Genève, la (demi) surprise du jour !

Deux teams amateurs sont parvenus à se hisser en Finale aujourd’hui, les locaux de Gregory Lemarchal Les Sables d’Olonne (Emeric Dary) et CER - Ville de Genève. Ce dernier équipage (composé aujourd’hui de Laurane Mettraux, Victor Casas et Matthieu Ravussin) a décroché une superbe 2e place, confirmant son bon début de Tour. CER - Ville de Genève recolle à 1 point de Gregory Lemarchal Les Sables d’Olonne (5e aujourd’hui) au Classement Amateur.

Bonne dynamique pour le combatif Pink Lady Pink

Lady - Pays de l’Or - Sud de France a mis du temps à rentrer dans son Tour mais depuis l’Acte 3 à Jullouville, cet équipage est en pleine forme. Après une très jolie 2e place dans le Raid hier, Gabriel Skoczek, Pieter Tack et Lucas Chatonnier ont participé à leur deuxième Finale de Stades Nautiques consécutive, se qualifiant sur le dernier bord de la dernière manche de qualification ! 4e de la Finale, Pink Lady - Pays de l’Or - Sud de France a été récompensé par le Prix Antargaz de la Combativité pour l’Acte 4.

- Jean-Marie LIOT / ASO

Des dégâts sur Team Réseau Ixio - Toulon Provence Méditerranée et Golfe du Morbihan Breizh Cola

La journée a été marquée par plusieurs collisions. La dernière, en Finale, a impliqué Team Réseau Ixio - Toulon Provence Méditerranée et Golfe du Morbihan Breizh Cola. Des dégâts sont à déplorer sur les flotteurs de ces deux Diam 24od. Les préparateurs de ces teams vont avoir du travail durant la journée de « repos »…