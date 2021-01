VIDÉO - "Tout s'est écroulé avec le Covid-19", l'athlète Sébastien Quarré dans 100% Loiret Sport

Pendant les vacances de Noël, vous avez rendez-vous avec 100% Loiret Sport. Nous allons à la rencontre d'une sportive ou d'un sportif du Loiret qui nous livre son parcours, sa vision sur cette année écoulée et de petites anecdotes. Ce vendredi, l'athlète Sébastien Quarré

Pendant les vacances de Noël, France Bleu Orléans vous propose un nouveau rendez-vous sportif : 100% Loiret Sport. On va à la rencontre de sportives et sportifs du Loiret pour qu'ils nous livrent leur parcours, leur vision de cette année compliquée et quelques anecdotes. C'est à découvrir en vidéo et sur l'antenne de France Bleu Orléans à 18h15 du lundi au vendredi jusqu'au 1er janvier. Rencontre ce vendredi avec l'athlète de la Ferté-Saint-Aubin Sébastien Quarré.

Comment il a commencé la course

Sébastien Quarré s'est mis à courir très tard, "à 25 ans après la Coupe du monde en 98", se souvient l'athlète. À cette époque là, il était "cuisinier traiteur" et faisait "95 kilos". C'est un copain qui lui dit un jour que pour maigrir, il fallait courir, "donc je me suis mis à courir pendant deux ans et après il m'a lancé sur une compétition, les Foulées d’Orléans, en 2000 ou 2001", détaille Sébastien Quarré. C’est ensuite qu'il est recruté à l’ASPTT Orléans.

Sa blessure en 2018

Après une grave blessure en 2018, l'athlète ne récupère pas totalement ses capacités. "Le chirurgien m'a dit que je ne retrouverai pas le niveau que j’avais", se souvient-il. "Après, je sais que ma carrière est derrière moi", affirme Sébastien Quarré, "j’ai dit au chirurgien que l'important, c’était de courir pour le plaisir, apporter ce que je sais aux jeunes, les soutenir, les faire progresser".

Aujourd'hui, Sébastien est boucher-charcutier en grande surface à la Ferté-Saint-Aubin et aimerait bien retrouver la piste une fois l'épidémie terminée. "J'aimerais bien retourner dans le peloton parce que c’est ce qui fait ma force", conclut-il.