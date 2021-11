VIDÉO- Transat Jacques Vabre : Clément Giraud et Erik Nigon ont franchi la ligne d'arrivée

Il était 9 heures 53 minutes et 29 secondes ce lundi matin en Martinique (14 heures 53 minutes et 29 secondes, heure métropolitaine), quand le bateau "Compagnie du Lit - Jiliti" a franchi la ligne d’arrivée de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre, en dix-septième position de la catégorie Imoca.

Le duo Clément Giraud - Erik Nigon aura donc mis 22 jours, 1 heure, 26 minutes et 29 secondes précisemment pour parcourir les quelques 6.000 milles de la couse, à une vitesse moyenne de près de 12 noeuds.

C'est une très belle aventure qui se termine pour les deux skippers et amis. Le Toulonnais Clément Giraud avait pu compter sur son ami il y a deux ans quand le bateau de Clément Giraud prend feu six jours avant le départ de la Transat Jacques Vabre. Quelques jours plus tard, Erik Nigon, lui prête son bateau pour le Vendée Globe. La saison de Clément Giraud est sauvée grâce à lui, il parvient à boucler le tour du monde. Cette fois, les deux hommes terminent une course ensemble.

