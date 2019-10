VIDEO - Trophée Roses des sables, le résumé du 21 octobre

Nous avons divisé les équipages en deux groupes. Les équipages du premier groupe ont attaché leurs ceintures, direction la « Boucle Spéciale Dunes Erg Chebbi » alors que ceux du deuxième groupe se sont lancés sur les plateaux désertiques de la « Boucle Spéciale Begaa ».

Des sensations fortes étaient au programme pour celles qui sont parties pour la mythique étape des dunes. Au cœur des grands massifs de dunes, le spectacle et la mise en pratique de leurs compétences de pilotage étaient garantis. Une étape de 80,5 km qui aura été bouclée en 3 heures pour les plus rapides, et en quelques heures de plus pour celles qui se seront perdues ou qui auront tout simplement pris le temps d'admirer le paysage. La « Boucle Spéciale Begaa » quant à elle, une étape mêlant oueds et plateaux désertiques sur 147,4km leur ont demandé 6 à plus de 8 heures de pilotage pour certaines. C'est la boucle que l'on appelle aussi boucle d’orientation. Au milieu de nulle part les Roses ont dû faire confiance à leur co-pilote. Chargée de décrypter le road book et de manier à la perfection leur boussole, un vrai travail d'équipe qui les aura toutes mené jusqu'à l'arche d'arrivée.