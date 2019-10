VIDEO - Trophée Roses des sables, le résumé du 22 octobre

Toute la journée du 22 octobre était aux couleurs de l'association Le Cancer du Sein,Parlons-en! et nous avons formé un ruban à taille humaine ce matin, avec nos 281 Roses.

Grande première cette année, l’étape du jour est dédiée à l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! Pour commencer, les Roses ont rendez-vous sur une immense dune pour former un symbole de soutien aux femmes concernées, qui sera photographié et diffusé. Sept équipages sont ambassadeurs de l’association. Les équipes d’orga et les CP sont également parés des couleurs de l’association pour l’occasion.

Côté sportif, on prend les mêmes, on inverse les groupes et c’est reparti !

Pour l’étape des dunes (boucle 1), les Roses doivent penser au dégonflage des pneus pour le franchissement des dunes. Il est attendu mais redouté ! Tout est ici question de coordination entre pilotes et copilotes : le road book est avare sur cette portion, pas évident donc de suivre le cap avec une trajectoire nécessairement houleuse dans les vagues de sable…

Sur la boucle 2, les décors sont plus contrastés et les reliefs plus rocailleux. On complète l’éventail des possibilités du classique rallye-raid dans le Sud marocain. Un peu de sable toutefois, mais aussi des portions de trial, un régal pour les pilotes !