VIDEO - Un biopic sur le Franc-Comtois Vincent Philippe, multiple champion du monde d'endurance moto

"I want to be a champion" : c'est le titre du court-métrage consacré à la carrière de Vincent Philippe et diffusé en avant-première ce mercredi à Besançon. Ce biopic retrace les temps forts, de son enfance à aujourd'hui, du pilote franc-comtois qui briguera en 2018 un 11e titre mondial d'endurance !

"Je veux être un champion !" : c'est ce que le petit Vincent Philippe avait dit à sa mamie, quand il était tout gamin au guidon de sa mini-moto dans les alentours de Trépot, son petit village du Doubs situé à une vingtaine de kilomètres de Besançon. Un souhait, un voeu, un rêve qui a finalement réussi à devenir réalité, c'est le moins qu'on puisse dire !

Un film de 17' sur "l'anonyme" Vincent Philippe, pourtant deuxième bilan mondial dans l'histoire de la compétition moto

A bientôt 40 ans - qu'il fêtera le 11 janvier 2018 - le pilote franc-comtois affiche tout simplement le plus beau palmarès mondial de sa discipline, l'endurance moto : dix titres de champion du monde (2005 à 2008, 2010 à 2013, 2015 et 2016) ainsi que trois places finales de vice-champion du monde (2004, 2014, 2017) ! Sans oublier le record de victoires - 8 - au Bol d'Or (2004 à 2006, 2008 à 2011, 2016) ou encore 3 succès sur les non moins mythiques 24h du Mans (2003, 2014 et 2015). Et tout ça avec son fidèle team Suzuki (SERT) "de toujours". Vincent Philippe affiche même le deuxième bilan planétaire de l'histoire de la compétition moto en général, derrière l'Italien Giacomo Agostini (quinze fois champion du monde de vitesse dans les années 60-70) et devant un autre pilote transalpin, la star Valentino Rossi (neuf titres mondiaux entre 1997 et 2009) !

Archives familiales, coulisses d'entraînements, extraits de courses et témoignages de proches et de... stars dans ce biopic

Et à l'aube d'une - a priori - avant-dernière saison 2017-2018 d'endurance dans sa longue carrière, Vincent Philippe est donc mis à l'honneur par un biopic qui sera diffusé en avant-première, ce mercredi 6 septembre 2017, dans la salle de La Rodia à Besançon (18h30 et 21h30). Ce court-métrage de 17 minutes, intitulé "I want to be a champion", a été réalisé par son manager Gilles Amat qui a compilé, avec un budget de 6.000 euros et l'aide d'un cadreur-monteur professionnel, archives familiales, coulisses d'entraînements, extraits de courses et témoignages de proches et de... stars comme la légende mondiale de la moto, Giacomo Agostini !

Voici le "teaser" de ce fameux biopic :

Accès VIP (projection, rencontre et souvenir dédicacé par Vincent Philippe) à cette avant-première bisontine, ce mercredi, sur réservation (amat.gilles@hotmail.fr) : 20 euros la place, 30 euros pour deux et gratuit pour les enfants. Ce biopic sur le pilote franc-comtois sera ensuite diffusé dans la centaine de concessions Suzuki de toute la France et ensuite sur les réseaux sociaux ou encore Youtube. Des projets de diffusions libres de droits sont également en cours avec plusieurs chaines de télévision (L'Equipe, Eurosport, France Télévisions).