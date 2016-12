VIDÉO - Une fête du Biathlon organisée au Col de Porte en Isère

Le biathlon à la côte en france. Prenez les belles performances d'ensemble des Français, ajoutez-y les exploits de Martin Fourcade, et vous obtenez un vrai engouement populaire. Résultat : plus de 200 novices sont venus essayer ce sport au Col de Porte mercredi pour la Fête du Biathlon.

Pas de neige encore au col de Porte, petite station au cœur de la Chartreuse. Conséquence, la course nationale initialement organisée est annulée, mais le biathlon, ça peut aussi se pratiquer sans neige. Ainsi, le Ski-club Chartrousin, en partenariat avec l'École de Ski Française, le GUC ski-nordique et la Métro ont organisé cette Fête du Biathlon : un moment festif où petits et grands, connaisseurs comme novices sont venus le temps d'un après-midi se prendre pour des Martin Fourcade ou des Marie Dorin-Habert.

Du tir à la carabine, du ski à roulettes et de la course à pied au programme

Par équipes de quatre, les concurrents se présentent tour à tour devant le pas de tir. "On commence par faire un petit tour, on tire, on fait un autre petit tour, puis on passe le relai, raconte Lilian, 9 ans, qui a participé à l'une des courses avec ses parents et sa soeur. Et si on fait des fautes on fait trois flexions." La famille de Lilian a terminé dans le top 10, une belle performance pour une première. Comme la grande majorité des 200 biathlètes du jour, ils sont venus tester ce sport qu'ils regardent presque tous les week-end à la télévision. "Il y a quelques années qu'on observe vraiment un engouement pour cette discipline, selon Tiphaine, l'une des organisatrices de cette Fête du Biathlon. Maintenant, les gens veulent essayer, on a même dû organiser une course supplémentaire par rapport à ce que l'on avait prévu."

Ça se bouscule sur la ligne de départ, pire qu'une Mass start ! © Radio France - Julien Morin

"Quand tu réussis les tirs tu es content, et quand tu rates tu n'es pas content", Kais, l'un des vainqueurs du premier relais de la journée, et déjà une philosophie à la Martin Fourcade !

Alors est-ce que l'essai est concluant ? Au vu des sourires à la fin de la course, la réponse est évidente. Kais et ses camarades ont remporté le premier relais de la journée, verdict ? "J'ai trouvé que c'était facile, après quand tu réussis les tirs tu es content, et quand tu rates tu n'es pas content". Logique imparable. "Mais comme on les a mis et qu'on a gagné on est contents".

Non, ce monsieur ne fait pas du tir au pigeon. © Radio France - Julien Morin

Le chouchou des Français... c'est Martin Fourcade évidemment !

Derrière leurs carabines, à essayer de faire des sans-fautes au tir, on joue à se prendre pour des professionnels. Mais qui sont les vedettes du biathlon aux yeux du grand public ? Quelques Marie Dorin-Habert, Jean-Guillaume Béatrix ou Quentin Fillon-Maillet font belle figure. Grâce à sa récente victoire, le nom d'Anaïs Chevalier est aussi cité. Mais la star, c'est Martin Fourcade. "C'est le meilleur" par ci, "il est trop fort" par là. Mais aussi quelques arguments moins sportifs comme "ma fille l'adore" ou "en plus il est vraiment beau". Bref, le nom de Martin Fourcade est aussi omniprésent dans les bouches qu'il l'est au sommet des classements de la coupe du monde depuis le début de la saison, et c'est tant mieux car sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu autant de curieux mercredi au Col de Porte.

Une carabine, des plombs... et une ficelle orange non-identifiée... © Radio France - Julien Morin

→ Écoutez le reportage mercredi au Col de Porte lors de la Fête du Biathlon