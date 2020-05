VIDEO - Bien que confinés, découvrez virtuellement le pays d'Allevard depuis un parapente

Evidemment, en étant confinés, c'est la sensation de liberté qui s'en est allé. Alors en attendant de pouvoir prendre les airs pour de vrai, nous vous proposons un vol par procuration. Revivez avec nous un formidable baptême en parapente réalisé en juin 2019 en pays d'Allevard. Une série vidéo et audio en 5 épisodes.

« Le parapente, c’est bien pratique pour redescendre d’une montagne » ! C’est le constat qu’a fait Pierre Braems il y a plus de 30 ans, lui qui était un grand sportif, adepte de course à pied et de randonnées. Depuis, il vole le plus souvent possible et a fait de sa passion son métier. Il est aujourd’hui le directeur de l’école de parapente Pégase et Particule, basée depuis 1991 à Allevard-Les-Bains.

Le Pays d’Allevard, c’est un territoire fabuleux à survoler

En partant de l’un des quatre sites de décollage du Collet d’Allevard, Pierre Braems nous invite à découvrir un panorama fabuleux depuis les airs : la vallée du Haut-Bréda et le Pic de la Belle Etoile au fond, la montagne du Crozet, la cluse de Chambéry et la Chartreuse ou encore Brame-Farine.

Le parapente : une discipline née en France

David Barish, un américain travaillant pour la NASA a été le premier, en 1965, à avoir développé le principe du parapente. Sa « Sailwing » ressemblait cependant bien plus à un parachute qu’à une aile de parapente. Il faudra attendre l’année 1978 à Mieussy, en Haute-Savoie, pour que les membres du paraclub d’Annemasse décident d’utiliser leurs parachutes pour décoller d’une montagne. C’était la naissance du parapente.

Vol en parapente - partie 1 Copier

Vol en parapente - partie 2 Copier

Vol en parapente - partie 3 Copier

Vol en parapente - partie 4 Copier