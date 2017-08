VIDÉOS - Cinq médailles dont trois en or : retour sur les performances des Français aux Mondiaux d'athlétisme

La France quitte Londres avec un excellent bilan obtenu aux Mondiaux d'athlétisme, qui se sont terminés dimanche : cinq médailles, dont trois en or. Retour sur une compétition historiquement réussie pour les Bleus.

Trois médailles d'or pour la France dans des Mondiaux d'athlétisme, ça ne s'était plus vu depuis ceux de Paris en 2003. L'édition londonienne achevée dimanche aura donc été excellente pour les Bleus, qui ont également décroché deux médailles de bronze, et offrent à la France la quatrième place au tableau des nations. Retour sur les exploits de l'équipe de France.

Triplé doré

C'est Pierre-Ambroise Bosse qui a débloqué le compteur français de la plus belle manière, mardi dernier, en devenant à la surprise générale champion du monde du 800 mètres. Son accélération incroyable sur les 200 derniers mètres est à l'image de la personnalité du Girondin : osée.

IL EST CHAMPION DU MONDE du 800M ! QUEL EXPLOIT DE PIERRE-AMBROISE BOSSE !!! INCROYABLE ! 😱🇫🇷💪 pic.twitter.com/GUgGhkZwTx — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) August 8, 2017

La victoire de Kevin Mayer était la plus attendue, car le vice-champion olympique était déjà le numéro 1 mondial virtuel du décathlon depuis la retraite du double champion olympique et recordman du monde, Ashton Eaton. Néanmoins, la nature de l'épreuve, qui s'est déroulée sur deux jours, a mis à l'épreuve les nerfs de l'athlète et des observateurs avant la libération qui a suivie le 1.500 mètres, vendredi.

Pour terminer le palmarès en or dimanche, la démonstration de Yohann Diniz sur le 50 km marche offre enfin, à 39 ans, une consécration mondiale au détenteur de la meilleure performance de tous les temps sur la distance.

Le bronze n'a pas toujours la même saveur

Le goût du bronze décroché mardi dernier est un peu amer pour Renaud Lavillenie. Avec une barre franchie à 5,89 m à son deuxième essai, il monte sur son 5e podium mondial en cinq éditions mais n'a toujours pas décroché l'or dans cette compétition. Il rejoint malgré tout le clan des Français les plus médaillés de l'athlétisme tricolore, avec une médaille d'argent et quatre médailles de bronze.

OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ! LAVILLENIE PASSE 5,89M SUR SA DERNIERE TENTATIVE !!! ALLEZ !!!!!! 🇫🇷💪 #London2017pic.twitter.com/7etxaN9ZKj — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) August 8, 2017

"Ça allait manquer de femmes sur la photo de famille", a déclaré dimanche avec un grand sourire Mélina Robert-Michon, qui a apporté la 5e et dernière médaille française, le bronze au lancer du disque. La vice-championne olympique à Rio l'an passé a signé un jet à 66,21 m.

RT Eurosport_FR: Nouvelle médaille pour la France ! C'est le bronze pour Melina Robert-Michon au disque avec un je… pic.twitter.com/H3mb7TfoNl — Le Gardien du PAF (@GardienDuPAF) August 13, 2017

"C'est un excellent bilan qui peut étonner beaucoup de personnes", s'est félicité le Directeur technique national Patrice Gergès. Outre les médailles, les Bleus ont aussi pris quatre 4e places : Garfield Darien (110 m haies), Mahiedine Mekhissi (3000 m steeple), Quentin Bigot (marteau) et le relais 4x400 dames. Au total, les Bleus reviennent des Mondiaux avec 14 finales.