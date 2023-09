VIDÉOS – Cyril Barthe superstar à Sauveterre-de-Béarn pour le passage de la Vuelta

Depuis le départ de la Vuelta, il y a deux semaines, Cyril Barthe attendait ce moment avec énormément d'impatience. Ce samedi, la 14e étape du Tour d'Espagne s'est élancée de chez lui, de Sauveterre-de-Béarn. Devant le fronton où il a passé tant d'heures plus jeune, il a retrouvé beaucoup d'amis, de fans, et a bien sûr été très largement applaudi lors de la présentation des équipes.

Une Peña Barthe déchainée

Entre Sauveterre, lieu du départ fictif, et Laàs où a été donné le départ réel de la 14e étape qui a conduit le peloton vers Larra-Belagua, les amis d'enfance de Cyril Barthe ont organisé, sur une légère pente, la "côte Barthe" ! Le nom du Sauveterrien peint sur la route sur plusieurs dizaines de mètres, des pancartes Peña Barthe, des fumigènes violets – la couleur de l'équipe Burgos BH – et surtout beaucoup d'encouragements au moment du passage de l'enfant du pays qui a levé les bras, tenté un wheeling (une roue arrière) et a savouré avec beaucoup de sourires et d'émotion l'attention de ses proches. Un moment que Cyril Barthe n'est pas prêt d'oublier.