VIDÉOS - Entre innovations et exploits sportifs : quand Paris accueillait en 1924 les Jeux olympiques

Le 4 mai 1924, Paris accueille les Jeux de la VIIIe olympiade de l'ère moderne. Après l’édition de 1900, la capitale française obtient à nouveau l’organisation de cette grande fête du sport tant voulue par Pierre de Coubertin. Clôturés le 27 juillet, ces Jeux seront une réussite.

Avec ses 44 nations et ses 3 089 athlètes (dont 135 femmes) qui prennent part aux 126 épreuves dans 17 sports, les Jeux Olympiques de 1924 battent tous les records de participation et de modernité.

1924, des Jeux innovants

Entre le 4 mai et le 27 juillet 1924, Paris se reprend aux Jeux et innove pour faire de cette VIIIe olympiade des Jeux résolument tournés vers la modernité. Avec l’arrivée de la TSF, les épreuves sont commentées en direct à la radio et un cérémonial est mis en place avec la devise olympique de Coubertin empruntée à l'abbé Henri Didon : "Citius, Altius, Fortius" (plus vite, plus haut, plus fort) et le lever des trois drapeaux à la cérémonie de clôture.

1924, des étoiles du sport légendaires

Des légendes du sport se révèlent. L’Américain Johnny Weissmuller, le futur Tarzan, brille dans le bassin de la piscine des Tourelles et le Finlandais Paavo Nurmi survole la piste du stade de Coubertin. Le Français Roger Ducret se distingue en remportant l’or individuel dans les trois armes de l’escrime. William Dehart Hubbard devient le premier afro-américain à obtenir une médaille d’or en individuel et le Britannique Eric Liddel inspirera le film “Chariots de Feu” de Hugh Hudson.