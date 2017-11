VIDÉOS - Finale Coupe Davis : la France remporte le double et prend la tête face à la Belgique

La paire Gasquet-Herbert a donné l'avantage à la France face à la Belgique (2-1) samedi en finale de la Coupe Davis avant les ultimes simples dimanche. Guidés par leur capitaine historique Yannick Noah, les Bleus possèdent une occasion rêvée de soulever enfin un 10e Saladier à Villeneuve-d'Ascq.

Noah pourrait bien refaire danser la France du tennis comme en 1991 sur "Saga Africa". Les Bleus sont à un point de soulever leur 10e Saladier alors que le dernier triomphe tricolore remonte à 2001 lorsque Nicolas Escudé, Cédric Pioline - aujourd'hui capitaine adjoint - et consorts avaient renversé l'Australie à Melbourne. Depuis, les Français ont échoué trois fois tout près du Saladier d'argent, en 2002, 2010 et 2014 face à la Suisse.

Tsonga pour la victoire finale ?

Après la victoire samedi en double de la paire Gasquet-Herbert en quatre sets (6-1, 3-6, 7-6, 6-4), la France n'est plus qu'à un "jeu, set et match" de la victoire finale qui se jouera dimanche lors des deux derniers simples de cette finale qui devraient opposer le n°1 français Jo-Wilfried Tsonga à la star belge David Goffin. Noah et son homologue belge Johan van Herck ont la possibilité d'effectuer des changements jusqu'à une heure avant la rencontre.

Forfait il y a trois ans pour le reste de la finale franco-suisse, après sa défaite inaugurale contre Stan Wawrinka, le Manceau de 32 ans a une revanche à prendre. C'est le moment où jamais. Car la compétition risque d'évoluer dans les années à venir pour tenter de faire revenir les stars qui la snobent. L'idée d'un rendez-vous bisannuel est dans les cartons. Un sacrilège pour Noah, pas certain de poursuivre sa mission.

La Belgique - qui n'a jamais remporté cette compétition (finale pour la deuxième fois en trois ans) - pourrait pousser les Bleus dans leur retranchement avec un 5e et ultime match qui pourrait mettre aux prises Lucas Pouille et Steve Darcis, les deux défaits de vendredi.

La paire Gasquet-Herbert met la France dans un fauteuil

Les Français Pierre-Hugues Herbert et Richard Gasquet ont battu les Belges Ruben Bemelmans et Joris de Loore lors du double serré de la finale de Coupe Davis pour faire basculer la France du bon côté (2-1).

La balle de match des Bleus (6-4)

Le 3e set remporté par la France au tie-break (7-6)

Le 2e set pour les Belges (6-3)

La balle du premier set pour les Tricolores (6-1)

Le premier point de la paire Gasquet-Herbert

Nouvelle Marseillaise avant le double

Tsonga taille patron, Pouille surclassé par Goffin

Egalité ! Jo-Wilfried Tsonga a égalisé ce vendredi dans le deuxième simple de la finale de Coupe Davis. Au stade Pierre-Mauroy, le Manceau a dominé le numéro 2 belge, Steve Darcis (6-3, 6-2, 6-1). Après un premier set plutôt équilibré, Tsonga a pris le large, face à un adversaire incapable de résister à la puissance de ses coups droits. Il a affiché des statistiques similaires à celles de Goffin (12 aces, aucune balle de break à défendre) malgré un style moins clinique.

La balle de match qui permet à Tsonga de remettre la France sur les rails

🎾 #ATPExtra

🏆 🇫🇷🇧🇪 Tsonga remet la France à égalité contre la Belgique ! #FRABELpic.twitter.com/HByr0wbQlW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 24, 2017

La balle du deuxième set de Tsonga

La balle du premier set de Tsonga

La finale de Coupe Davis a commencé par une défaite pour le camp français. Lucas Pouille s'est incliné contre David Goffin (7-5, 6-3, 6-1). Après une première manche très serrée, remportée par le Belge sur la seule occasion concédée par le Français, Pouille a peu à peu cédé. Avec la régularité d'un métronome, David Goffin, 7e joueur mondial, a rendu une copie quasi parfaite, signant 12 aces et n'ayant pas eu à défendre la moindre balle de break. Face à un numéro un belge qui semble au sommet de son art, les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur dans les autres matches.

La balle de match

🎾 #ATPExtra

🏆 🇫🇷🇧🇪 Goffin était injouable pour Pouille ! Il offre le premier point à la Belgique#FRABELpic.twitter.com/8pgD1Lh8Ue — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 24, 2017

La balle du 2e set pour Goffin face à Pouille

La balle du premier set pour Goffin face à Pouille

Pendant la Marseillaise pour lancer la finale au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq, les Bleus et leur capitaine Yannick Noah ont semblé ému. Écarté, Julien Benneteau n'a pu contenir ses larmes.

#ATPextra 🎾 La Marseillaise résonne à Lille 🇫🇷

😢 L'émotion de Nicolas Mahut et Julien Benneteau #FRABELpic.twitter.com/Swkhp7gi0r — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 24, 2017

Résultats et programme provisoire*

Vendredi

Lucas Pouille (FRA) - David Goffin (BEL) (7-5, 6-3, 6-1)

(7-5, 6-3, 6-1) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Steve Darcis (BEL) (6-3, 6-2, 6-1)

Samedi

Richard Gasquet/Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Ruben Bemelmans/Joris de Loore (BEL) 6-1, 3-6, 7-6, 6-

Dimanche

A partir de 13h30 :

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - David Goffin (BEL)

Lucas Pouille (FRA) - Steve Darcis (BEL)

* Des changements peuvent être effectués jusqu'à une heure avant la rencontre.

