VIDEOS - Hippisme : le jockey mayennais Antoine Wiels remporte le prestigieux Prix de Cornulier

Le jockey mayennais Antoine Wiels a remporté ce dimanche 23 janvier à Vincennes le Prix de Cornulier, la course la plus prestigieuse de trot monté.

Pour la neuvième fois de sa carrière, Antoine Wiels a pris le départ du Prix de Cornulier, ce dimanche 23 janvier sur l'hippodrome de Vincennes.

Le jockey, originaire de Laval, s'est montré, avec son cheval Flamme du Goutier, le plus rapide et a donc remporté la course pour la première fois de sa carrière.

Le Prix de Cornulier est une course hippique de trot monté dont la première édition remonte à 1931. C'est la plus prestigieuse épreuve dans cette discipline.

Ce dimanche, à Vincennes, la Mayenne, terre de cheval, s'est illustrée avec également la troisième place pour la jument Etoile de Bruyère, entraînée par Charles Dreux.