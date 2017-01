VIDÉOS - Jean Todt : "Ferrari a été une aventure douloureuse mais magnifique dans ma carrière"

Jean Todt est l'invité exclusif de Stade Bleu ce 15 janvier (19h). Le président de la Fédération internationale de l'automobile parle de son aventure à la tête de Ferrari, de la retraite du pilote Nico Rosberg, de la place de la France en F1, ou encore de la convalescence de Schumacher.

Jean Todt est l'invité de Jacques Vendroux ce dimanche 15 janvier, dès 19h, pour un "Stade Bleu" exclusif. Le président de la FIA (Fédération internationale de l'Automobile), qui a d'abord été copilote de rallye puis directeur de l'écurie Peugeot et ensuite de la Scuderia Ferrari, raconte ses souvenirs et les moments qui ont marqué sa carrière. Il évoque les changements réglementaires de la saison 2017 de Formule 1, à quelques semaines du début de la compétition, ainsi que la place de la France dans le monde de la course monoplace. Impossible également de ne pas évoquer avec lui la convalescence du champion allemand Michael Schumacher, dont il est un ami très proche.

"Des voitures plus agressives pour plus de dynamisme en F1"

Le coup d'envoi de la nouvelle saison de Formule 1 sera donné le 26 mars prochain sur le circuit de Melbourne. Un nouveau règlement a été mis en place : il permettra aux monoplaces d'être encore plus rapides, plus performantes : "C'est quand même quelque chose quand on mesure ce qu'était déjà une Formule 1 jusqu'à présent !" affirme Jean Todt, avant d'ajouter : "On n'a pas encore vu ces voitures en piste, mais l'idée c'est d'avoir des voitures plus agressives pour donner encore plus de dynamisme au championnat du monde de Formule 1."

"Nico Rosberg s'arrête parce qu'il est beau, jeune, riche, et champion du monde !"

Une nouvelle saison de F1 à laquelle Nico Rosberg, champion du monde en titre, ne participera pas. Le pilote franco-allemand de 31 ans a décidé de mettre fin à sa carrière en décembre dernier.

Jean Todt explique cette décision du jeune pilote : "Nico Rosberg considère que les objectifs qu'il s'était fixés ont été atteints." Le président de la FIA va plus loin : "Il n'a plus envie d'être soumis à cette pression énorme à laquelle sont soumis les grands champions.", avant de conclure : "Je comprends très bien qu'après cette saison extrêmement difficile, qui lui a permis d'être champion du monde, ce qui était son rêve, qu'il n'ait plus envie de repartir à zéro !"

"La France sera bien représentée lors de la nouvelle saison de F1"

Deux pilotes Français prendront le départ de ce nouveau champion du monde : Romain Grosjean (Haas F1 Team) et Esteban Ocon (Force India). L'écurie Renault, qui a terminé 9e du championnat constructeur la saison dernière, sera également de la partie. Et puis, la décision a été rendue publique le 5 décembre dernier : le retour du Grand Prix de France est prévue pour l'été 2018 sur le circuit du Castellet (Var) ! Jean Todt se réjouit : "C'est très gratifiant que la France ait à nouveau la possibilité d'accueillir un Grand Prix !"

L'ancien président de Ferrari en est convaincu : il faudra composer prochainement avec la relève française : "Il y a beaucoup de jeunes pilotes très talentueux, je pense à Charles Leclerc, à Pierre Gasly... Il y a plein de pilotes qui peuvent avoir rapidement leurs places en Formule 1".

"Ferrari a été une aventure douloureuse, mais un épisode magnifique dans ma carrière"

Fort de huit titres constructeurs et de cinq titres mondiaux consécutifs (en compagnie d'un certain Michael Schumacher), Jean Todt est resté à la tête de la Scuderia Ferrari, de 1993 à 2009. Celui qui a également été copilote de rallye se remémore : "Ça a été une merveilleuse aventure, probablement la plus éprouvante aussi, parce que c'est dur, quand on est Français, d'être amené à diriger la Scuderia Ferrari". Jean Todt insiste, évoquant une "pression qui l'encombrait" : "Une aventure douloureuse souvent (...) j'ai connu, en tant que patron d'équipe, cette douleur morale, intellectuelle, pour faire avancer les choses (...) Ce n'était pas acquis d'avance et ça a laissé une trace, une bonne trace (...) Avec mon équipe, on a écrit un beau chapitre dans l'histoire de Ferrari !"

"Michael Schumacher se bat"

Jean Todt se décrit comme un ami très proche de l'ancien pilote allemand Michael Schumacher. Le septuple champion du monde de F1, victime d'un tragique accident de ski en 2013, poursuit sa convalescence : "Michael continue de se battre pour que le choses s'améliorent." Jean Todt ajoute : "Il faut lui souhaiter beaucoup de courage, ainsi qu'à sa famille !".