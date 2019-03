VIDÉOS - Le boxeur montpelliérain Jimmy Vienot vise les JO de Paris en 2024

Triple champion du monde de boxe thaï, Jimmy Vienot vise encore plus loin. Il espère participer aux Jeux-Olympiques à Paris en 2024. Il s'est confié dans Tribune Bleu.

Jimmy Vienot, 23 ans et déjà trois titres mondiaux de boxe thaï

Montpellier, France

C'est la référence française, européenne et même mondiale en boxe thaï dans la catégorie des 72,5 kg. À 23 ans, le Montpelliérain Jimmy Vienot a déjà un palmarès impressionnant : trois fois champion du monde, 4 fois champion d’Europe, 4 fois champion de France dans cette discipline très complète où les poings, les genoux, les coudes, les pieds sont autorisés pour battre l'adversaire.

Une minute 20 de combat

Le 20 février dernier , Jimmy Vienot s'est fait remarquer après son combat où le boxeur a mis une minute et vingt secondes pour mettre KO le numéro 1 Thaïlandais à Paris. "On ne savoure pas assez" reconnait-il avec un léger sourire dans l'émission Tribune Bleu. Son bilan sur les rings est impressionnant : 91 combats pour 71 victoires dont 38 KO. "Je m'accorde un mois de vacances tous les six mois. C'est uniquement à ce moment là que je coupe tout" confie Jimmy Vienot.

Objectif : Paris 2024

"Just the begining" (Juste le début). C'est le leitmotiv du jeune boxeur. Dans sa longue liste d'objectifs : les Jeux-Olympiques en 2024 à Paris. "C'est un rêve" avoue Jimmy Vienot, "je vais tout faire pour y participer" ajoute le natif de région parisienne. Pour les JO de Paris, la boxe thaï sera sport à l'essai pour la première fois.