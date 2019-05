VIDEOS - le replay surf des Mondiaux de Longboard 2019

Biarritz, France

Au jour le jour, France Bleu vous propose de revivre les différentes compétitions de ces championnats du monde de longboard 2019 qui se disputent à Biarritz Côte des basques.

Jour #2 - lundi 27 mai : les frères Delpero au rendez-vous des vagues de la Côte des basques

Après les 2 françaises Alice Lemoigne et Justine Dupont dimanche c'était aux 2 frères Delpero de rentrer dans la compétition de ces mondiaux de longboard. Tout comme les féminines la veille les 2 tricolores se sont qualifiés pour le second tour. Edouard, premier dans l'eau, a dû batailler un peu mais il remporte sa série quant à son frère Antoine qui est aussi le capitaine de l'équipe de France il s'est qualifié de belle manière en faisant coup double : meilleur total (16,80 points) et meilleure vague (8,80).

Jour #1 - dimanche 26 mai : la parade des nations et le début des compétitions

Ce dimanche nos 2 françaises ont remporté leur série ! Premier tour pour les surfeuses des 32 nations engagées et pas de souci dans le clan tricolore avec Alice Lemoigne qui s'est imposée avec 11,6 devant la japonaise Natsumi Toaka 10.6 points. Pas de problème également pour Justine Dupont dans la série n°8 de ce premier tour avec 11,96 elle s'est qualifiée facilement pour la suite de ces mondiaux de longboard.

Dans la matinée de dimanche, avant le début des compétitions, l'ensemble des participants à ces championnats du monde ont participé à la parade des nations dans les rues de Biarritz.